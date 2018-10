Delta Air Lines dévoile le programme de son A220-100

Delta Air Lines sera le premier opérateur américain de l'A220-100. L'avion, auparavant connu sous le nom CSerie, effectuera son premier vol commercial sous les couleurs de la compagnie le 31 janvier 2019. Il desservira Boston et Dallas/Ft. Worth au départ de l'aéroport de New York LaGuardia.



L'appareil sera ensuite déployé sur la ligne Detroit - Dallas/Fort Worth en mars puis sur la route New York LGA - Houston-IAH en avril. En mai, l'avion commencera à relier Salt Lake City à Dallas/Fort Worth. L'A220-100 sera ensuite lancé sur les liaisons Minneapolis/St. Paul - Dallas/Ft. Worth (en juin), Houston IAH - Detroit & Minneapolis/St. Paul et Houston-IAH - Salt Lake City (en juillet) puis New York-JFK - Dallas/Ft. Worth (en août).



Le monocouloir de Delta Air Lines proposera 109 sièges dont 12 First Class et 15 places Delta Comfort. Il sera aussi équipé du wifi et d'un système de divertissement individuel.



Le transporteur américain est à la tête d'une commande ferme portant sur 75 avions A220.