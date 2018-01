Volotea vend son service plus

Au menu de cette offre des réductions sur les vols, les bagages et les sièges, des promotions exclusives ainsi que des cadeaux d'anniversaire. Parmi les avantages tarifaires, Megavolotea propose jusqu' à 10 euros de remise par vol et ce, sur l'ensemble de son programme. Autre atout, les membres du programme bénéficieront d'une remise sur l’enregistrement de leurs bagages pouvant aller jusqu' à 15%. Ils pourront économiser jusqu’à 25% sur le choix de leur siège. Le jour de leur anniversaire, les voyageurs gagneront 20€ de crédits pour voler vers la destination de leur choix.



Cerise sur le gâteau, les passagers Megavolotea peuvent voyager accompagnés de quatre autres personnes à condition qu’ils soient tous sur la même réservation.



Tous les passagers membres du programme pendant un an, deviendront automatiquement Megavolotea Plus l'année suivante. Une option qui comprend encore plus d'avantages : des réductions plus élevées pour les réservations, les sièges et les bagages, l'embarquement express, 35€ de crédits Volotea comme cadeau d'anniversaire et un nombre illimité d’accompagnateurs.