Voyageurs d’affaires, énervez-vous: vous vivrez plus vieux!

Les résultats de ce travail qui viennent d’être publiés dans le journal Health Psychologies conforte d’autres études qui affirment que " Dire, parfois avec violence, tout ce que l’on a sur le cœur est garant de longévité ". Selon les scientifiques qui ont étudié près de 6800 patients, ceux qui avaient tendance à s’emporter avaient une meilleure espérance de vie que ceux qui gardaient leur calme en toute situation, quitte à réprimer les sentiments les plus négatifs qu’ils vivaient.



Pour les chercheurs, la colère n’est pas seulement l’expression d’un stress mais la volonté de ne pas conserver pour soi un ressentiment qui aurait des effets sur l’ensemble de l’organisme. Les scientifiques restent persuadés que les introvertis vivent moins bien et plus difficilement des relations conflictuelles au sein de l’entreprise. Pour eux, les conséquences indirectes sur leur santé physique est perceptible rapidement, principalement au niveau cardiaque.



Pour les scientifiques, ce serait aussi l’une des explications aux deux années de vie supplémentaire accordées aux Espagnols ou aux Italiens, deux peuples réputés pour leur fréquents « coups de colère ». À l’inverse, les Britanniques, plus flegmatiques, démontrent des faiblesses physiques que pourrait expliquer le calme qu’ils expriment généralement, du moins en public.



Au final, le magazine reste prudent. Cette étude ne saurait répondre à toutes les interrogations que l’on se pose sur le comportement au travail et reste encore soumise à bon nombre de questions dont les conséquences physiques sont toujours inconnues.