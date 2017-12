Yotel va ouvrir Edimbourg

Prévu pour une ouverture au premier trimestre 2019, l'hôtel offrira environ 280 chambres dites "cabines", Premium ou suite VIP. Toutes les cabines seront équipées du Technowall qui permet une gestion de l'éclairage d'ambiance, des téléviseurs intelligents pour une connectivité facile aux appareils personnels des clients, sans oublier une connexion wifi à très haut débit.



Le nouvel hôtel sera doté d'une salle de projection de deux étages et d'un bar sans oublier le Club Lounge, qui offre des espaces de réunion et de co-travail flexibles, ainsi que des zones de détente et de convivialité. Les hôtes auront également accès 24h/24 et 7j/7 à une salle de gym entièrement équipée.