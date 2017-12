Le ciel italien en grève ce vendredi

Les contrôleurs aériens italiens vont débrayer entre 13h00 et 17h00 ce vendredi 15 décembre. Eurocontrol estime que ce mouvement - qui touchera principalement des aéroports secondaires - aura un impact moins important que les précédentes actions organisées dans le pays.Toutefois, la journée pourrait tout de même être difficile pour les voyageurs d'affaires. Les aiguilleurs du ciel ne sont pas les seuls à mener des actions en cette date de grève nationale . Le personnel au sol des aéroport ainsi que celui d'Alitalia sont appelés à stopper le travail pendant 24 heures.Le ciel italien sera également le théâtre d'une première. Les pilotes de Ryanair sont appelés à mener leur première action entre 13h00 et 17h00. Comme leurs collègues irlandais et portugais qui feront grève le 20 décembre, ils réclament de meilleures conditions de travail ou encore la création d'une instance paneuropéenne de représentation du personnel.Il est ainsi recommandé aux voyageurs d'affaires en déplacement professionnel en Italie de vérifier le statut de leur vol avant de se rendre à l'aéroport.