AFTM, le changement dans la continuité

", explique le soutien d’un candidat malheureux. Et de détailler sa vision : "". Et de le démontrer, avec un sourire un brin agacé : "".Rien de choquant pour d’autres adhérents qui savent que le fournisseur est un partenaire essentiel du voyage d’affaires et un financier nécessaire à la vie associative. "", constate un autre adhérent, un peu choqué par ces critiques permanentes sur le financement de la structure.Côté résultats ( voir notre article ), la belle élection de Michel Dieleman et de son Trésorier (plus de 150 voix sur 160) devrait conforter l’association sur son avenir, avec une élection de bureau prévue le 28 juin. La vision consensuelle des dossiers, au-delà de la vision régionale, devrait faire la part belle aux sponsors. "", détaille un candidat, "". Michel Dieleman, candidat à sa propre succession, balaie d’un revers de main cette assertion : "".Pour d’autres adhérents présents ce 13 juin, c’est avant tout la victoire de Thibault Barat qui s’est exprimée. A-t-il réellement œuvré pour "", c’est ce que pensent deux candidats écartés du Conseil d'administration. Et au sein du prochain bureau, cette approche ne devrait pas plaire à tout le monde. Beaucoup sont persuadés qu’il est "" de l’AFTM et lui imputent les trop nombreux développements commerciaux tenus, tissés avec les fournisseurs. Il est vrai que sur les 50 à 60 événements annuels, plus de 80 % sont animés par les partenaires y compris dans les délégations de province. Mais sur ce point là aussi, les adhérents sont perplexes : "", reconnait l'un d'eux qui reflète la pensée d'une grande majorité de personnes interrogées et qui ajoute "les fournisseurs font partie de notre univers quotidien. Ce sont autant des commerciaux que des sources d'informations".", explique un autre candidat déçu. Et d’y voir la patte d’un groupe qui ne voulait aucun changement. "". Les candidatures rejetées d’Aziz Bougja (Véolia), Yann Marx ou de Jérôme Drevon Bareaux confortent la vision de certains votants. Une approche loin d’être partagée par tous même si Jérôme avait été invité par le bureau à ne pas se présenter en raison de sa situation professionnelle. "" interroge le candidat battu. Une vraie question sur le fond. Pas sur que le candidat en reste là.Le résultat de ces élections rassurent les sponsors, bien décidés à garder la main mise sur la structure qu’ils financent à plus de 95 %. L’un d’entre eux ne cachaient pas sa satisfaction aujourd’hui : "".Michel Dieleman devrait conserver la Présidence de l’AFTM. C’est une bonne et mauvaise chose. Bonne car il est pugnace, constructif et décidé, et dispose de temps pour suivre la vie de l'association. Mauvaise, car l’idée d’un renouvellement construit sur des acheteurs en activité quotidienne était une bonne approche, Michel restant le Président référent, toujours présent. "A l'AFTM il n'y aura pas eu d'effet Macron" affirme en souriant un élu du CA.Il reste la question de l'absence d’une vision politique clairement exprimée sur de grands dossiers ( nous l’avions déjà évoqué ), qui éloigne l’association du voyageur d’affaires. C’est un point noir qui reste en suspens pour une association qui veut aujourd’hui représenter le travel management…. Mais qui joue plus la carte du travel que du management. En devant l'Association Française du Travel Management, la structure va pouvoir accueillir en son sein de nouveaux adhérents comme les cabinets d'études ou les consultants. Une idée que réfutaient jusqu'à ce jour certains membres du conseil qui y voient une concurrence professionnelle qui limiterait les missions actuellement confiées à des TM sans poste fixe. Le débat sera nécessaire tant le consulting est devenu le fer de lance de l'innovation, des process et des technologies dans le business travel. L'apport d'un Julien Chambert comme le savoir d'Epsa ou d'Areka, entre autres, est une force constructive qu'il serait dommage de ne pas intégrer à l'association.Bref, le changement dans la continuité est bien engagé. Qui voulait réellement le contraire ?Marcel Lévy