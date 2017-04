Bientôt un e-visa pour Sotchi ?

La Russie souhaite développer le tourisme dans certaines de ses régions d'Extrême-Orient et pour ce faire, va mettre en place un programme e-Visa pour ces zones bénéficiant du régime du port-franc de Vladivostok. Ce dispositif qui vise à faciliter la venue des étrangers, entrera en vigueur le 1er aout 2017, avec une période de tests lancée le 1er juillet. Le e-visa aura une durée de 8 jours et sera gratuit.



Le chef de l'Agence Fédéral pour le Tourisme (RussiaTourism), Oleg Safonov, est très intéressé par ce projet. Il aimerait qu'il soit étendu à d'autres villes russes. Il a expliqué lors du Congrès pan-russe des agences de voyages "Sotchi est un exemple de la façon de développer et de promouvoir l'industrie du tourisme à travers le pays. Nous constatons beaucoup d'intérêt pour la Riviera russe en provenance d'Europe et notamment d'Allemagne et de Grande-Bretagne avec des centaines de milliers de touristes se disant prêts à venir à Sotchi. Voilà pourquoi nous avons réclamé au Ministère des Affaires Étrangères d'étudier l'intégration de la ville au programme e-Visa qui s'ouvrira en Aout prochain à la demande de M. le Président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine".