Chez Hop!, le SNPL maintient son préavis de grève du 3 au 8 juillet

C'est le SNPL Hop! Alpa qui est à la manœuvre. Dans un communiqué, il " déplore l’absence de réelles avancées dans les discussions et parle de " mépris affiché par les dirigeants de Hop! face au désarroi des pilotes " tout en affichant la volonté de "garder la porte ouverte à une sortie de crise concertée ".



L'affaire est liée à la convergence des sociétés Régional, Airlinair et Britair vers une Convention Collective unique pour les pilotes mais aussi à la recherche d’une meilleure gestion de leurs effectifs. S'y ajoute des questions de rémunération, et le chaudron bout avec un syndicat qui estime avoir proposé " des solutions concrètes " qui ont été " tout simplement ignorées ".



Le SNPL tire le signal d'alarme sur les effectifs des pilotes et parle de " manque d’anticipation ", certains ayant réussi la sélection Air France. Il dénonce par ailleurs " une fusion réalisée à coûts constants sans prendre en compte ses conséquences en termes de flotte, d’organisation et de procédures ".



Le Bureau SNPL Hop! en appelle " à une prise de conscience des dirigeants de la compagnie " et maintient son préavis de grève du 3 au 8 juillet 2017.