De nouvelles règles pour les automobilistes ?

De nombreux articles ont été depuis vendredi publiés dans la presse - et à la télévision - pour annoncer de nouvelles interdictions au volant. Mais c'est la loi de la rumeur (appelée aujourd'hui " fake news ", allez savoir pourquoi). Tant et si bien que la Sécurité routière a publié un communiqué pour remettre les pendules à l'heure. Et cela peut servir aux voyageurs d'affaires, nous nous permettons donc de vous le faire suivre.



"La seule modification intervenue le 1er juillet 2017 porte sur la taille réglementaire des plaques de deux et trois-roues motorisés, comme l’a annoncé la Délégation à la Sécurité routière (NDLR: la plaque d'immatriculation répond désormais à une seule norme, format 210 x 130 mm. L'amende est de 135 euros).



Concernant les autres modifications annoncées :



La baisse de l’alcoolémie légale pour les conducteurs novices est entrée en vigueur il y a deux ans, le 1er juillet 2015.



Le fait de téléphoner au volant est sanctionné par la perte de 3 points et 135 euros d’amende depuis janvier 2012.



L’interdiction d’un écran dans le champ de vision d’un conducteur est inscrite dans le Code de la route depuis 2008. ( NDLR, comment fait-on pour les GPS ??)



Aucun article du Code de la route ne mentionne spécifiquement l’interdiction d’écouter de la musique, de manger un sandwich ou de chercher quelque chose dans la boîte à gants du véhicule.



Pour autant, l'article R.412-6 du Code de la route datant de 2001 et modifié en 2008 permet aux forces de l’ordre de sanctionner tout comportement dangereux : " Le conducteur doit à tout moment adopter un comportement prudent et respectueux vis-à-vis des autres usagers. (…) Tout conducteur doit constamment se tenir en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent ". Cette disposition, que les forces de l’ordre n’appliquent qu’avec discernement, pourrait donc, éventuellement, conduire à verbaliser un comportement inapproprié et dangereux.



Autrement dit, si vous devez manger un sandwich après un rendez-vous d'affaires qui s'est prolongé, vous en avez le droit mais gare à la concentration et à l'encombrement...