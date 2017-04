Et si Qantas revenait à Paris ?

Abandonnée pour des questions de rentabilité, la ligne directe entre Paris et Sydney pourrait à nouveau être exploitée par Qantas. Si le jeu des Alliances aériennes avait permis à la compagnie australienne de se concentrer sur d'autres destinations, via son partenariat avec British pour le vol Paris/Londres, la signature annoncée d'un partenariat entre Air France et Singapore Airlines pourrait changer la donne. Pour l'heure, rien d'officiel n'a été communiqué et le projet semble lui-même au tout début de la réflexion mais le marché français vers l'Australie se développe suffisamment pour que Qanats étudie, à nouveau, cette possibilité.