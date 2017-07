L'application du groupe Barrière se fait Mice

Avec 18 Hôtels majoritairement 5 étoiles comme Le Majestic et Le Normandy ainsi que plus de 120 restaurants et bars dont le Fouquet's à Paris, le groupe Barrière ouvre son application au BtoB. Les professionnels peuvent désormais y trouver un espace dédié au MICE.