Le trafic d'American chute de 1,2% en mars

Le Groupe American Airlines affiche un trafic en baisse de 1,2% pour le mois de mars 2017 avec une capacité consolidée également en repli de 0,9%. La holding a enregistré un coefficient de remplissage global consolidé de 81,5%, soit un léger recul de 0,2%.A contrario, le groupe s’attend à une hausse de la recette unitaire consolidée au siège-mile du 1er trimestre 2017 entre 2% et 4% par rapport à l’année précédente. De plus, il prévoit que la marge bénéficiaire avant impôt, hors charges exceptionnelles, du 1er trimestre se situe entre 4 et 6%.Pour le mois de mars 2017, le trafic international est en baisse de 0,9% par rapport à mars 2016, avec une capacité en hausse de 0,5% comparée à la même période l’an dernier. Le coefficient de remplissage moyen à l’international, quant à lui, s’établit à 75,8%, soit une chute de 1,1% par rapport à la même période en 2016.Le trafic domestique a baissé de 1,9% par rapport à mars 2016, avec une capacité en recul de 2,0%. Le coefficient de remplissage moyen sur les vols domestiques s’établit à 85,7%, soit une progression de 0,1 point.En mars 2017, les compagnies du Groupe American Airlines ont transporté un peu plus de 17 millions de passagers, soit une chute de 0,5% par rapport à mars 2016.