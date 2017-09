Mexico, après le séisme l'aéroport reprend du service

Interrompu pendant quelques heures, le trafic a repris sur l'aéroport de Mexico. Dans un communiqué, la direction de la plateforme informe les voyageurs que les opérations sont ralenties avec des retards de plus d'1h30. Les pistes n'ont pas été touchées par le tremblement de terre et les infrastructures aéroportuaires n'ont subi aucun dommage après le séisme de magnitude 7.1 qui a provoqué l'effondrement de 27 immeubles et fait au moins 250 morts.



Les autorités municipales précisent que la circulation routière et piétonne est très difficile dans le centre et que tous les déplacements sont fortement déconseillés. Elles demandent aux voyageurs de respecter les consignes données par leur hôtel et de vérifier auprès de leur compagnie les horaires des vols.