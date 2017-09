Mövenpick Hotels & Resorts se dote d'un Vice-President Sales

Julien Bonafous, dont les 20 ans d’expérience dans le secteur hôtelier l’ont amené à occuper plusieurs postes de responsables sales & marketing dans de grandes maisons telles que Starwood, Hilton et InterContinental Hotels Group, est désormais en charge de la stratégie mondiale des ventes de Môvenpick Hotels & Resorts.



Au poste de Vice-President Sales, il aura pour mission de gérer les opérations commerciales, ce qui inclut 17 bureaux commerciaux à travers le monde ; il s’assurera de la complémentarité des stratégies de ventes avec les objectifs marketing, budgétaires et de développement ; il consolidera les résultats obtenus en Europe, Afrique, Moyen-Orient et en Asie, où le groupe continue son implantation à un rythme soutenu.



Avant de rejoindre Mövenpick au début du mois, il occupait le poste de Directeur, Global Sales Office, Moyen-Orient, Grèce et Turquie pour Starwood Hotels & Resorts. Avant cela, il était Director, International Sales, Moyen-Orient & Afrique pour Hilton Hotels.



Julien Bonafous a étudié à l’Ecole Internationale d'hôtellerie et de management Vatel de Paris où il reçut un diplôme en management hôtelier. Il parle couramment français et anglais et vit avec sa famille à Dubaï depuis une dizaine d’années.