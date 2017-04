A partir du 1er mai prochain, Oman Air et Etihad partageront leurs codes au départ de Mascate et Abu Dhabi. Oman Air assurera pour Etihad les liaisons vers Chittagong, Najaf, Salalah et Zanzibar. De son côté, Etihad proposera aux voyageurs d'Oman Air les vols vers Ahmedabad, Athènes, Belgrade, Calcutta, Mahe, Male, Mascate, Rabat et Séoul. Cet accord permettra aux deux compagnies de développer leurs liaisons vers l'Inde et l'Europe.