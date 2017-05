Ordinateurs en cabine: l'Europe demande un rendez-vous à Washington

la tenue rapide de rencontres

tant au niveau technique que politique

Les Etats-Unis et l’UE ont une longue et fructueuse coopération dans la sécurité, et en particulier dans le domaine de la sécurité aérienn

à poursuivre cette coopération et à apporter une réponse commune aux menaces partagées

La rumeur d' une possible interdiction de tout appareil électronique en cabine inquiète les compagnies européennes qui craignent d'être mise au pied du mur du jour au lendemain, comme cela avait été le cas pour le décret - suspendu - anti-mmigration frappant certains pays musulmans. Les commissaires européens Dimitris Avramopoulos et Violeta Bulc, chargés respectivement des Affaires intérieures et des Transports, ont fait savoir vendredi qu'ils avaient envoyé dès mardi une lettre à leur homologues américains pour demander "" qui devraient avoir lieu "" pour discuter d’éventuelles nouvelles mesures en matière de sécurité aérienne. Des emsures qui concerneraient au premier chef les voyageurs d'affaires qui vont et viennent aux Etats-Unis.Le porte-parole de la Commission qui a confirmé ce courrier à l'AFP précise que "", ce courrier vise donc "".