Paris Aéroport s'associe au programme Flying Blue

Les programmes de fidélité de Paris Aéroport et d' Air France-KLM travaillent ensemble pour offrir plus d'avantages à leurs clients fréquents. Désormais 1 point My Paris Aéroport équivaut à 1 mile Flying Blue.La conversion est possible à partir de 500 points et s'opère par tranches de 500 points. Les membres du programme de Paris Aéroport pourront également continuer à bénéficier de bons d'achat, de réductions dans les boutiques et sur les parkings s'ils le souhaitent.Depuis le lancement de My Paris Aéroport en juin 2016, chaque dépense effectuée dans les boutiques des aéroports parisiens mais également sur les réservations de parking en ligne fait gagner des points aux membres du programme de fidélité du gestionnaires des plates-formes parisiennes. Les clients fréquents bénéficient aussi de réductions permanentes en boutiques partenaires (BuY Paris Duty Free, BuY Paris Collection, Relay, Air de Paris et Travel & Co), d'offres spéciales (ventes privées, soldes, etc.) et du wifi haut débit offert et illimité en aérogares.Air France/KLM est le premier client des aéroports de Roissy et d'Orly, l'association des deux programmes de fidélité a donc du sens. Elle intervient au moment ou le groupe franco-néerlandais annonce justement une refonte de Flying Blue à partir du 1er avril 2018, pour donner plus de simplicité à son utilisation.