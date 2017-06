Quelles sont les meilleures et les pires compagnies aériennes mondiales ?

AirHelp publie également la première version du classement mondial des aéroports réalisé en fonction de la ponctualité des avions, de la qualité du service et des avis des passagers.Sans surprise là aussi, Singapour est à nouveau récompensé :arrive en première position. On retrouve ensuite l’aéroport depuis celui de L'aéroport Paris Charles de Gaulle arrive en 28ème position. Avec environ 66 millions de passagers aériens qui ont voyagé par Charles de Gaulle l'an dernier, c'est l'aéroport le plus fréquenté de France et le deuxième plus fréquenté d'Europe derrière Londres Heathrow.Pour mémoire, AirHelp aide les passagers aériens à être indemnisés et à faire valoir leur droit en cas de vol retardé, annulé ou surbooké. 3 millions de passagers aériens dans le monde ont déjà fait appel à ses services. La société qui emploie 550 salairés présents dans 19 pays a levé 12 millions de dollars en août 2016.