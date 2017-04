SNCF : week-end noir ou rodomontades ?

le ras le bol social des salariés

massives

Il faut bien chercher sur le net pour découvrir que les appels à la grève de Sud Rail et de la CFDT annoncée du 14 au 18 avril prochain sont maintenus. Les préavis déposés pour les agents de conduite et les contrôleurs courent du vendredi 14 avril 20h au mardi 18 avril 2017 à 8h, ce qui promet un week-end noir s'ils sont confirmés.Sur son site, la CFDT Cheminots donne les raisons du mouvement qui concerne plus particulièrement les "roulants" et l'IMC (indemnité de modification de commande) mais précise que cette grève marque "". Sud Rail tient le même discours et s'attend à des perturbations "", ce que SNCF ne semble pas redouter. Aucune information sur son site.