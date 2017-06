Un Okko Hôtel Porte de Versailles à Paris

Le concept de la gamme Okko Hotels est simple: ce sont des établissements 4* urbains situés en hyper centre-ville « comme à la maison » où tous les services sont compris dans le prix de la chambre. Ainsi, petit-déjeuner, aperitivo servi tous les soirs à partir de 19h00, wifi haut débit, VOD, accès au club et au snacking 24/24 sont autant de services inclus. Les clients n’ont ainsi rien à débourser une fois leur nuitée réservée en ligne.Dessiné par l'architecte Jean-Michel Wilmotte, l’Okko Hôtels de la Porte de Versailles s’intègre parfaitement au cœur de ce secteur en pleine mutation. Le traitement des trois façades donne à ce bâtiment un caractère monolithique et sculptural, offrant une identité unique au site dans son ensemble. Pour les clients, la proximité du tramway, du Métro Balard et de la Porte de Versailles, en feront une escale idéale pour un déplacement professionnel ou pour prolonger leur séjour dans la capitale.Cet hôtel de 149 chambres dont le design des espaces est signé Patrick Norguet, compte un espace forme et un Club de près de 300 m² installé au rez-de-chaussée.Offre découverte à partir de 95€2 Rue du Colonel Pierre Avia75015 Paris2 .