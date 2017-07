Un été de chantiers sur le Transilien et le RER

T4

Ligne C

Ligne H

Renouvellement des voies sur la ligne D

Lancement d’Eole sur les lignes L, A et J

C'est un choix depuis plusieurs années de la RATP et de la SNCF de concentrer leurs travaux pendant la période estivale pour éviter des chantiers au long court dans l'année. La baisse de fréquentation atteignant en moyenne 30%, le transporteur espère gêner le moins possible mais c'est la galère pour ceux qui restent : près de 100 chantiers sont programmés pour cet été !Un peu de détail ? Les fermetures :Les travaux du Tram 4 occasionneront une. Afin de préparer l’extension de la ligne vers Clichy et Montfermeil, cette période estivale enregistre une fréquentation traditionnellement allégée (-30%).Un service de substitution par bus est déployé du lundi au dimanche, du 1er au dernier tram. Les bus desserviront, avec une fréquence de 15 minutes, toutes les stations du T4 entre Bondy et Aulnay avec des allongements de parcours estimés à +20 minutes environ.Du 15 juillet au 26 août inclus, la ligne C , dans le cadre des travaux de modernisation dans le tronçon central. Afin de proposer aux clients des solutions alternatives simples, la Ligne 10 du réseau RATP, qui longe une partie du RER C dans le tronçon central au cœur de Paris, a été renforcée, de même que la ligne de bus 63, permettant ainsi depuis la gare de Paris Austerlitz de rejoindre la gare Avenue Henri Martin.Une signalétique indiquant les moyens de substitution et un fil d’Ariane innovant sont déployé à Paris Austerlitz pour jalonner le parcours jusqu’au bus 63 et métro10 .Pour compléter ce dispositif de substitution, une navette routière spéciale pour les touristes sera mise en place entre les gares de Javel et Invalides.En parallèle, les travaux d’accessibilité des gares de Champ-de-Mars Tour Eiffel, Musée d’Orsay et Invalides se poursuivent. Sur la branche sud de la ligne C, des opérations complexes de génie civil seront conduites : un nouveau pont-rail sera créé à Orly. Les travaux préparatoires du chantier d’interconnexion de la gare des Ardoines dans le cadre du Grand Paris Express, et le chantier du Grand Pôle Intermodal de Juvisy continuent. Les gares d’Ermont-Halte et Choisy seront mises en accessibilité.Dans le cadre des travaux de renouvellement des appareils de voies en gare de Creil, du 14 au 30 juillet, les trains entre Pontoise et Creil ont pour terminus ou origine Persan Beaumont. Un service de bus de substitution est mis en place entre Persan Beaumont et Creil. Des allongements de temps de parcours sont à prévoir.Grâce au train-usine, les voies vont être renouvelées sur la ligne D entre Gare du Nord et Saint-Denis, sur les lignes E et P, entre Noisy-le-Sec et Chenay-Gagny et sur la ligne R, entre Moret et Montargis. Cette dernière va également connaître un grand chantier de transformation (rénovation des quais, voies, caténaires et signalisation) pour accueillir les nouveaux trains Regio2N en décembre 2017.Au départ de Paris Saint-Lazare, les lignes L, A et J sont également concernées par des chantiers d’ampleur avec notamment le lancement du projet Eole : travaux de génie civil pour creuser le tunnel de huit kilomètres entre les gares de CNIT-La Défense et Haussmann Saint-Lazare, construction d’un nouveau bâtiment voyageurs à Mantes-la-jolie, travaux d’adaptation des voies et des quais en gare de Villennes-sur-Seine et Aubergenville.Pour en savoir plus, vous trouverez ci dessous en PDF la carte complète des travaux.