Un partenaire pour le groupe ATPI au Mexique

Le groupe ATPI élargit son offre globale au Mexique en s'associant avec Creatur Mayoristas pour fournir à ses clients un large soutien régional. Avec plus de 30 ans d'expérience dans les voyages d'affaires en particulier dans les secteurs de l'énergie et de la marine, Creatur Mayoristas offre des services sur mesure pour répondre aux besoins des voyageurs d'entreprise, offshore, maritime et énergétique. La TMC a des bureaux dans 12 grandes villes, dont Veracuz, Leon Monterrey et Cuidad del Carmen, et est classé parmi les 10 principales entreprises de voyages d'affaires au Mexique.