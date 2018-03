2017 a été un bon cru pour Amadeus

Amadeus a enregistré un résultat net de 1 116,1 millions d’euros au cours de l’année 2017. Cela représente 22,5% de plus qu’en 2016. Son chiffre d’affaires a augmenté de 8,5%, à 4 852,7 millions d’euros, alors que l’EBITDA a connu une progression de 9,7% à 1 865,1 millions d’euros.



Le spécialiste des solutions technologiques de l'aérien et du tourisme explique : " La forte croissance du résultat a été portée par notre performance opérationnelle positive, une baisse de nos dépenses financières, et une réduction de nos charges d’impôt. Le taux d’imposition était de 20,8% en 2017 contre 28,2% en 2016. Ce taux a été impacté par des ajustements dans des passifs d’impôts différés en France et aux Etats-Unis en raison de taux d’imposition des sociétés plus bas à partir de 2018 ".



Selon Luis Maroto, President & CEO d’Amadeus, "Dans le domaine des solutions technologiques pour les compagnies aériennes, nous avons mis en œuvre des projets majeurs tels que la migration vers Altéa des vols domestiques de Southwest Airlines en mai. Nous avons aussi signé des accords importants avec de grands transporteurs, notamment Air Canada, qui ont également contribué à notre diversification géographique. En fait, 57,7% de nos passagers embarqués l’an dernier ont été générés en dehors de l’Europe, contre 54,1% en 2016. Notre activité de distribution a, elle aussi, connu une croissance régulière. Les réservations aériennes des agences de voyages se sont développées dans toutes les régions, soutenues par la croissance de l’industrie et une hausse de 0,6 p.p. de notre position concurrentielle, pour atteindre 43,9 %" . Il a ajoute "Nos nouvelles activités ont continué à progresser favorablement. Premier Inn a adopté les deux principales solutions (CRS et PMS) de notre plateforme hôtelière en novembre. Notre portefeuille clients de solutions technologiques pour les aéroports s’est aussi développé, avec la signature d’accords avec des aéroports du monde entier, notamment en Australie, en France, aux États-Unis et dans la région de la CEI".



Au vu des perspectives de croissance du trafic voyageurs et de l’économie mondiale, Amadeus estime qu'il poursuivra sa croissance de manière favorable en 2018.