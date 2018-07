250 vols annulés à Taïwan avant l'arrivée du typhon Maria

Le typhon attendu en fin de journée pourrait apporter des vents forts et de fortes pluies dans le nord et le centre de Taïwan. La plupart des bureaux et des écoles sont fermés. Les compagnies aériennes Cathay Pacific, Air China et EVA Airways ont annulé 161 vols internationaux et 117 sur les routes intérieures depuis 10 heures ce mardi,

Taïwan est fréquemment touché par des typhons l'été. L'an passé, plus d'une centaine de personnes avaient été blessées lorsque le typhon Nesat s'est abattu sur l'île, provoquant des inondations et d'importantes coupures d'électricité.