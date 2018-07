4 mois de prison pour une fausse alerte à la bombe par peur de rater l'avion

Le passager, un américain de 40 ans, Carter D. qui devait se rendre de Cincinnati à Dallas à bord d'un vol d'United Airlines n'a pas ménagé ses efforts pour monter dans l'avion,même très en retard. Ce n'est pas une fois qu'il a téléphoné à l'aéroport,mais au moins trois pour dire à chaque reprise la même chose, "Il y a une bombe dans l'avion United qui va à Dallas."



Face à l'insistance de l'homme, les autorités avaient finalement décidé d'annuler le vol et de reporter les passagers sur le vol suivant. A la plus grande satisfaction de Carter D. qui se croyait bienheureux en arrivant à l'aéroport. Il aura fallu très peu de temps aux enquêteurs pour l'identifier.

Les faits remontent à quelques mois, mais le procès vient tout juste d'avoir lieu, l'homme a été condamné à quatre mois de prison ferme et trois ans avec sursis. Il devra,en outre, verser l'équivalent de 7000 euros à United Airlines en dédommagement du vol annulé.