Contrôle en 3D des bagages à main pour American Airlines

Une nouvelle technologie d'imagerie arrive au point de contrôle de sécurité d'American Airlines à l'aéroport JFK de New York, ce qui pourrait accélérer le processus de contrôle. Selon un communiqué conjoint de la compagnie aérienne et de la TSA (Transportation Security Administration) , American fait l'essai d'un nouveau type de scanner à rayons X 3D qui permettra au personnel de contrôle d'obtenir des images plus complètes et de meilleure qualité des bagages de cabine. Les images qui en résultent devraient mieux aider les agents à identifier les matériaux et à réduire le nombre de sacs signalés qui nécessitent une recherche manuelle.



Le nouveau scanner de JFK sera en fonction sur une seule voie au terminal 8 d'ici la fin juillet. Deux autres scanners 3D sont également testés par American Airlines dans les aéroports de Phoenix Sky Harbor et Boston Logan.



Cette technologie, utilisée par les professionnels de santé depuis des années, a déjà été déployée pour scanner les bagages enregistrés dans la plupart des aéroports, mais en raison de contraintes de taille, elle n'a encore jamais été intégrée aux points de contrôle des passagers. Les dernières évolutions technologiques ont permis de corriger les problèmes d'encombrement.