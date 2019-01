4,3 milliards de passagers ont pris l'avion en 2018

A l’échelle mondiale, 4,3 milliards de passagers ont été transportés en 2018, une progression de 6,1% sur un an, après une précédente hausse de 7,1%, selon les chiffres préliminaires de l’agence des Nations unies. La hausse du prix des carburants a pesé sur la demande et réduit l’effet incitatif des billets à bas coûts, expliquant ce léger ralentissement l’an passé, selon l’agence. « Pour autant, la croissance du trafic aérien est restée solide en 2018, soutenue par la situation économique mondiale tout au long de l’année », souligne l’OACI, qui publiera ses chiffres définitifs dans son rapport annuel, en juillet.



Exprimé en revenus par passager et par kilomètre (RPK), le trafic mondial a progressé de 6,4%, contre 8,4% en 2017. L’Asie-Pacifique enregistre la plus forte croissance (+7,3%), devant l’Europe (+6,7%) qui demeure le marché international avec 37% de parts de marché.



Avec 1,3 milliard de passagers, les low-cost ont vu leur volume de trafic augmenter plus vite que la moyenne mondiale. Ces compagnies ont trusté 36% du trafic des passagers en Europe, où elles réalisent leur meilleure percée, devant l’Amérique latine (35%), l’Amérique du Nord (30%) et l’Asie-Pacifique (29%).



Malgré la nouvelle augmentation des carburants, les compagnies devraient dégager en 2018 des résultats d’exploitation d’environ 57 milliards de dollars (50 milliards d’euros) et une marge opérationnelle de 7% du chiffre d’affaires.