5000 euros d'amende pour un comportement inapproprié à bord d'un avion

L'AESA collabore avec les autorités d'autres pays et participe en particulier au groupe de travail sur les "passagers perturbateurs", afin d'identifier et de développer de nouvelles stratégies permettant de minimiser la fréquence de ces événements.



L'agence a également établi une sorte de classement européen des « perturbateurs à bord des avions . »



Le nombre d'incidents signalés par les espagnols était de 441 en 2016 et de 538 en 2017. À cet égard, l'année dernière, l'AESA a sanctionné 326 personnes, pour un montant total de 221 325 euros.



Par nationalité, le Royaume-Uni est le pays avec le plus grand nombre de passagers sanctionnés, 196, suivi par l'Espagne avec 53, l'Allemagne avec 19, l'Irlande avec 15, la France avec 11, la Pologne avec 9, la Belgique et la Roumanie avec 3, les Pays-Bas, la Suède et la Suisse avec 2 et la Finlande, la Grèce, la Norvège et la Russie avec 1.



Le comportement conflictuel des passagers peut entraîner le déroutement d'un avion, affectant la sécurité du vol et celle des passagers.