8 mars : grèves et journée internationale des femmes

La Journée internationale des femmes est célébrée dans de nombreux pays à travers le monde. C'est un jour où les femmes sont reconnues pour leurs réalisations, qu'elles soient nationales, ethniques, linguistiques, culturelles, économiques ou politiques. C'est aussi une occasion de faire le point sur les luttes et les réalisations passées, et dans certains pays comme l'Espagne ou l'Italie , celle de faire entendre sa voix sur des revendications bien présentes. Eurocontrol avertit que des perturbations sont prévisibles dans le ciel de ces deux pays.En Espagne, le transport ferroviaire sera également perturbé ce jeudi, a annoncé mercredi la compagnie nationale Renfe. Sur les trajets interurbains, 200 trains sur 568 ne circuleront pas. Concernant les trains à grande vitesse (AVE) ou couvrant des longs trajets, 105 sont annulés (72% du service assuré). Les deux principales centrales, les Commissions ouvrières (CCOO) et l'Union générale des travailleurs (UGT), qui dans un premier temps n'avaient pas lancé d'appel à la grève, ont finalement préconisé un arrêt de travail de deux heures.La Journée internationale des femmes est apparue dans le contexte des mouvements sociaux au tournant du XXe siècle en Amérique du Nord et en Europe. Depuis ces premières années, elle a pris une nouvelle dimension mondiale dans les pays développés comme dans les pays en développement, devenant, sous l’égide de l’ONU notamment, le point de ralliement des efforts coordonnés déployés pour exiger la réalisation des droits des femmes et leur participation au processus politique et économique. Dans les entreprises, le voyage d'affaires est très souvent géré par des femmes, acheteures ou travel manager, référentes voyages ou assistantes. L'an dernier , l'AFTM nous rappelait que 74% de ses adhérents étaient des adhérentes.A noter que l'Association Femmes du Tourisme remettra ce jeudi soir pour la 9ème année consécutive le Trophée des Femmes du Tourisme, récompensant des Femmes qui, par leur action, permettent de valoriser et favoriser le rayonnement du tourisme. Cette année, le thème du Trophée est « ElleS subliment la France » et met à l’honneur l’innovation, l’expérience et la création.