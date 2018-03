A Hong Kong en mars, profitez du mois des arts

Jusqu’au 24 mars, le Hong Kong Arts Festival présente plus de 130 performances réalisées par 1700 artistes locaux et internationaux. Des compagnies influentes internationales sont mises à l’honneur. Parmi les spectacles, Whipped Cream par l’American Ballet Theatre, The Curious Incident of the Dog in the Night-Time par le National Theatre of Great Britain, ou encore Pelléas et Mélisande de Debussy par le Welsh National Opera.



Parallèlement, du 27 mars au 1er avril se tiendra le Art Central Hong Kong au Central Harbourfront, un salon qui met en avant la richesse de la jeune génération artistique hongkongaise ainsi qu’une centaine de galeries. La plus grande foire artistique d’Asie, Art Basel in Hong Kong, tiendra sa 6e édition au Hong Kong Convention and Exhibition Centre du 29 au 31 Mars. La foire s’étend bien au-delà du centre de conventions via des événements parallèles partout à Hong Kong. Exemple, dans le quartier de Wong Chuk Hang situé dans le district de South Island accueillera expositions et spectacles jeudi 29 Mars pour le South Island Art Day.



Moins connu du grand public, le quartier de Fo Tan, situé dans les Nouveaux Territoires accueillera le 31 mars, le Fotan Open Studio, l’occasion rêvée de rencontrer ceux qui inspirent le Hong Kong de demain. Les principaux espaces artistiques et culturels de Hong Kong, tels que le PMQ et le Fringe Club, divers hôtels et centres commerciaux, accueillent également de nombreux événements. Mention spéciale au Harbour Arts Sculpture Park qui présentera une sélection de sculptures jusqu’au 11 avril sur le front de mer de la baie Victoria.