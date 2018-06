A Jeddah, le nouveau King Abdulaziz International Airport débute ses activités

Le nouvel aéroport international Roi-Abdelaziz a vu son premier avion décoller le 29 mai 2018 à 5h15. Il s'agissait du vol Saudia SV 1291 en direction de Gurayat (Arabie Saoudite). La compagnie qui assurera certains de ses vols depuis les nouvelles installations pendant la phase de "soft-opening", y a aussi ouvert un salon domestique pour ses passagers Business et clients fidèles.



Au fur et à mesure, les vols de la compagnie saoudienne seront progressivement transférés des installations actuelles dans le nouveau bâtiment. Saudia assure " Les passagers seront informés et cela sera clairement indiqué sur les billets, précisant le terminal où le vol sera effectué".



A terme, la nouvelle installation disposera de 46 portes. Toutefois pendant la 1ere phase du lancement, seules 6 accueillent des avions. Les autres seront ouvertes progressivement. Le programme actuel prévoit que tous les vols domestiques soient gérés depuis ce bâtiment d'ici novembre/décembre. Les liaisons internationales feront leur arrivée entre janvier et mars 2019.