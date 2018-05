A Lyon, réservez dès maintenant pour l’hôtel Nô

Cet hôtel se veut aussi un espace de détente et de sport, une vitrine de produits locaux et internationaux, et un lieu de travail. Originalité ? Dès le lobby, une échoppe à la fois épicerie et vitrine locale ouverte tous les jours 24h/24h.



Pour les hôtes de l’hôtel, le bien-être sera aussi de mise avec un accès privilégié à un sauna et salle de fitness tandis que les entreprises pourront privatiser une salle des coffres en sous-sol pour les séminaires.



Cette ancienne banque, datant de 1881, Maison Nô est situé en plein cœur de la Presqu’île de Lyon, entre Rhône et Saône, à proximité de l’Hôtel de Ville, du Musée des Beaux-Arts, de l’Opéra rénové par Jean Nouvel et de la place des Terreaux imaginée par Buren.

Erigé sur 6 étages, l’hôtel est conçu autour d’un atrium imaginé par Steve Wood avec le soutien de la famille Blezat et le fond d'investissement 123 Invest.



Maison Nô

A partir de 135 euros

11 rue du Bât-d'Argent - 69001 Lyon 1er