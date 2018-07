A défaut d'un nouveau patron Air France décroche 3 récompenses

Air France figure dans la "Gold List" des "World's Best Airlines 2018", établie par le magazine Condé Nast Traveler. Au total, 6 listes récompensant les différents acteurs de l'industrie du tourisme ont été publiées à la suite des votes de plus de 12 000 lecteurs de magazines et de l'évaluation par 20 professionnels.



La compagnie française obtient également le titre de " Meilleure sélection de vins 2018 pour une compagnie aérienne " et s'est vu décerner " Trois verres " (à l'instar des étoiles du Guide Michelin décernées aux chefs cuisiniers) pour sa sélection de vins en cabine La Première par "China's Wine List 2018". Paolo Basso, élu meilleur sommelier du monde en 2013 et les experts en vins Bettane et Desseauve, auteurs du Guide Français des Vins, signent la carte des vins et Champagne dans la cabine La Première. La cabine Business a également reçu "Deux verres" pour sa sélection de vins.



Enfin, Air France figure dans le classement des " 10 meilleures compagnies aériennes internationales 2018 ", établi par le Digi-Talk Tourism Forum de l'université de Tsinghua. Ce forum réunit des chercheurs et des professionnels du monde entier ainsi que des entreprises telles que Facebook, Google, Baidu et Weibo.