Jet Airways rejoint le programme BlueBiz d'Air France-KLM

Air France-KLM ajoute Jet Airways à son programme de fidélité BlueBiz, dédié aux PME et PMI. Dorénavant, les entreprises peuvent aussi gagner des Blue Credits sur les vols commercialisés par la compagnie indienne, assurés au départ de la France et des Pays-Bas vers l’Inde.Le programme intègre ainsi désormais les liaisons d'Air France, KLM Royal Dutch Airlines, Hop!, Delta Air Lines, GOL Linhas Aéreas, China Eastern Airlines et Jet Airways.Chaque Blue Credit cumulé a une valeur de 1€. Ils sont ensuite convertibles en billets Primes, en options ou en carte d’abonnement.Cette évolution de BlueBiz vient compléter l’offre Corporate d’Air France- KLM, qui propose depuis le mois de juin des contrats firmes avec Jet Airways sur le marché France. Les entreprises profitent d'un contrat commun sur les liaisons Europe-Inde, géré par un interlocuteur Air France.Pour mémoire, Air France, KLM et Jet Airways proposent 62 vols hebdomadaires effectués en partage de codes sur 7 routes entre l’Europe et l’Inde cet été :- depuis Paris-Charles de Gaulle : Bangalore, Chennai, Delhi et Mumbai- depuis Amsterdam-Schiphol : Bangalore, Delhi, MumbaiL’intégration de Jet Airways au programme de fidélité BlueBiz répond à l’accord de coopération étendu signé entre Air France-KLM et la compagnie indienne le 29 novembre dernier