A l'aéroport de Beyrouth, MEA a lifté son salon

Le Cedar Lounge fait désormais 3000m² et propose 450 places assises, soit près du double qu'auparavant. D'un design contemporain, il abrite plusieurs zones comme un business center, un espace de restauration, une zone pour les familles, un spa, une salle pour les fumeur. Elles sont reliées entre elles par une grande verrière.



Tous les sièges sont équipés de ports USB et de prises électriques. De larges écrans sont répartis dans le lounge et affichent entre autres les départs. Par ailleurs, des capteurs permettent d'adapter l'éclairage en fonction de la luminosité extérieure.



L'offre de restauration se compose de deux buffets, 4 stations de café et deux bars.