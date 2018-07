ASL Airlines France pérennise Paris CDG – Tel Aviv dès son lancement

"Forts du très bon démarrage des ventes de billets sur cette nouvelle ligne dont nous célébrons aujourd'hui le premier vol, nous avons décidé de l'opérer à l'année. Les réservations pour la saison hiver seront ouvertes d'ici quelques semaines..."

Le premier vol ASL Airlines France à destination de Tel Aviv, annoncé en février dernier , a décollé de l'aéroport de Paris-CDG à 13h55 le 3 juillet 2018. Éric Vincent, Directeur Commercial et du Programme d'ASL Airlines France a profité de l'occasion pour annoncer la pérennisation de la ligne à l'année :Le Boeing 737-700 de la compagnie décolle de la capitale à 13h55 tous les mardi et jeudi et se pose en Israël à 19h30 après 4h35 de vol. L'avion quitte ensuite l'aéroport de Tel Aviv à 20h30 pour une arrivée sur Roissy à 00h15.L'avion est configuré en cabine bi-classe d'une capacité de 137 sièges dont 14 en classe Premium Business et 123 places en classe économique.A l'occasion du démarrage des vols, ASL Airlines France lance une promotion : pour toute réservation effectuée avant le 14 juillet sur le site de la compagnie www.aslairlines.fr , une remise de 10% sur le prix hors taxe sera effectuée en précisant le code promo : ASLPROMO.