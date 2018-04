AccorHotels envisagerait de racheter Mövenpick

Trois ans, après le rachat de la holding canadienne FRHI (Fairmont, Raffles et Swisshôtel) le regard d'AccorHotels se porte sur un concurrent suisse, Mövenpick. Le groupe hôtelier français aurait entamé des discussions avec la marque d'établissement de Luxe, selon les informations du Figaro.



La marque suisse est actuellement détenue à 66,7% par Mövenpick Holding et à 33,3% par le Saoudien Kingdom Group. Elle dispose de plus de 20 000 chambres réparties dans 83 hôtels en Afrique, en Asie, en Europe et au Proche-Orient.



L'information n'a pas été confirmée par AccorHotels. Toutefois, le PDG du groupe Sébastien Bazin avait indiqué, lors de l'assemblée générale du 20 avril dernier, que l'entreprise allait poursuivre sa politique d'acquisition grâce aux fonds obtenus lors de la vente de son pôle immobilier.