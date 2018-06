AccorHotels intègre 20 hôtels économiques de Dalmata Hospitality

AccorHotels a conclu un partenariat stratégique avec Dalmata Hospitality. Dans le cadre de cet accord, le groupe français indépendant d'hôtels économiques passera 20 de ses établissements (soit plus de 1500 chambres) détenus en contrats de franchise sous les enseignes du groupe

AccorHotels ibis Styles, ibis, ibis budget et hotelF1.



Le communiqué précise que "Dalmata Hospitality contribuera ainsi au développement des marques économiques du Groupe sur le segment 1*/3* grâce à un large programme de rénovations étalé sur 18 mois, complété par la mise en place d’un management opérationnel de premier plan qui permettra de valoriser les actifs des vingt hôtels. En décidant de choisir la marque hotelF1 sur une partie de ses hôtels, Dalmata Hospitality participera également activement au plan de rénovation sur trois ans de la marque très économique du groupe, dont l’ensemble du portefeuille proposera en 2020 ses nouveaux designs et services conçus pour répondre aux attentes des voyageurs nomades".