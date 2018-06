Grève SNCF ce mardi 12 juin, 60% des TGV assurés

Nouvel épisode de grève ces mardi 12 et mercredi 13 juin 2018. Les voyageurs d'affaires devront à nouveau vérifier l'état de leur train avant de se rendre en gare, la direction de la compagnie prévoit :

- Trains du quotidien : 3 Transilien sur 5 et 1 TER sur 2

- Trains de la longue distance : 3 TGV sur 5 et 2 Intercités sur 5, un trafic normal pour Thalys et Eurostar mais 1 Lyria sur 3.