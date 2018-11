AccorHotels veut doubler son Ebitda d'ici 2022

"une croissance solide du chiffre d’affaires, sous l’effet conjugué de la bonne activité des marchés dans lesquels le groupe est présent d’une part et l’accélération continue du développement porté par la montée en gamme du parc de chambres de l’autre"

"Le Groupe a connu une mutation profonde au cours de ces dernières années, matérialisée par de nombreuses acquisitions de marques et d’activités connexes, le renforcement de nos outils digitaux, et le passage à un modèle non capitalistique avec la cession de la majorité du capital d’AccorInvest. Ces grandes étapes achevées, nous sommes désormais concentrés sur l’exécution de notre stratégie afin de permettre au Groupe de délivrer sa pleine puissance".

AccorHotels a dévoilé ses objectifs. Le groupe hôtelier vise un doublement de son Excédent Brut d’Exploitation entre 2017 et 2022 pour atteindre 1,2 milliard d’euros. Pour y parvenir, il compte sur une croissance tirée par la contribution des acquisitions réalisées au cours des derniers mois. Cette stratégie devrait par exemple être boostée par la récente offre publique de rachat d'Orbis. La holding s’appuiera aussi sur. L'entreprise prévoit également d'améliorer ses marges opérationnelles grâce à une gestion optimisée des coûts de structure.Sébastien Bazin, Président-directeur général de AccorHotels a ajouté