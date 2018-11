Canaux de distribution : une révolution en vue ?

La distribution ancien modèle est pour moi révolue car elle n’apporte pas assez de services ou de proactivité. Elle représentait un coût pour les compagnies car elle utilisait un circuit de distribution bien plus onéreux que celui offert par les connexions directes (NDC et API).Toutes les sources doivent maintenant être multicanaux afin de permettre un accès à la totalité du marché. L’enquête actuellement diligentée par la Commission Européenne concernant l’abus potentiel de position dominante de deux GDS n’est qu’une première approche initiée par l’institution qui porte également son regard sur les pratiques des compagnies aériennes toutes catégories confondues. Elle connait très bien ces dernières et a déjà eu l’occasion de traiter des sujets relatifs à la libre concurrence et a imposé des amendes sévères (près de 800 Millions d’euros) relatives au fret aérien.Certes, les prestataires et les compagnies aériennes doivent avoir un canal de vente direct sans toutefois bloquer les canaux intermédiaires tels que les places de marché. Vendre en direct permet généralement l’affichage de la meilleure offre mais vendre via une plateforme externe permet de positionner son service dans un écosystème qui autorisera le voyageur à compléter la prestation par des services annexes essentiels à l’exécution d’un déplacement professionnel.De fait, la distribution par une place de marché affichera très certainement un coût supérieur à l’offre directe (admettons qu’il n’y ait pas de remises de volume accordées par les prestataires aux opérateurs de place de marché). Si ce coût reste inférieur à 3% de votre budget voyage, il n’y a aucune raison de se passer de leurs services voir de négocier les coûts. Naviguer de sites en sites pour essayer de grapiller les quelques euros de différence ne vaut pas le coup, est chronophage et rendra le pilotage en central impossible. Par contre imposer un engagement de résultat sur la dépense globale sera un réel levier d’économies.Il faut donc que les prestataires tout comme les acheteurs et les travel managers, comprennent l’intérêt des places de marché à valeur ajoutée (service, outils, largeur d’inventaire, réactivité…) et raisonnent en coût complet. Ils doivent négocier sur les engagements de niveau de service et imposer une obligation de résultat et non plus de moyens. C’est juste une question de maturité achat mais bonne nouvelle, elle est en train de monter en flèche grâce, justement, à l’utilisation de ces plateformes multiservices.