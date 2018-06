Adagio s'installe à Amsterdam

Situé à 5min à pied du métro, l'Adagio Amsterdam City South propose du studio 2 personnes au 3 pièces 4 personnes. Les appartements disposent d'une cuisine équipée avec notamment un lave-vaisselle et un micro-onde grill. Ils proposent aussi une télé LCD et le wifi.Les clients retrouvent toutes les fonctionnalités du Cercle - nouveau concept de la marque visant à transformer les parties communes. Les hôtes ont à leur disposition un grand espace commun avec une bibliothèque, une salle de fitness, un espace de co-working… Il peuvent aussi profiter d'un parking privé, une réception ouverte 24h/24, un service pressing ainsi qu'une salle de fitness.L’établissement peut accueillir les séminaires et les conférences grâce à plusieurs salles de réunion entièrement équipées.Professor J.H. Bavincklaan 5 1183 ATAmstelveen,Pays BasTél : +31 20 215 612 0Mail : hb355@adagio-city.com