Aéroport de Bordeaux : +3,2% en janvier

L'aéroport de Bordeaux affiche un nouveau record pour le trafic international en janvier. Il enregistre une croissance de +24% soit 171.500 passagers . Cela représente un gain de 20.000 voyageurs supplémentaires par rapport à janvier 2017. Les grands hubs intercontinentaux soutiennent ces très bons résultats : Bruxelles (+68,6%), Madrid (+31,9%), Lisbonne (+39,6%), Barcelone (+17,6%) et Amsterdam (+7,3%). Trois destinations low cost se distinguent avec des hausses de trafic significatives : Bristol (easyJet) +86,2%, Tenerife (Volotea) +51,7% et Bâle/Mulhouse (easyJet) +36,5%. Le trafic vers les dessertes du Maghreb est très dynamique avec Fès (+27,4%), Marrakech (+17,3%), Tunis (+16,1%) et Oran (+8,4%).



En revanche, le trafic domestique est à la peine. Il enregistre 241.900 passagers, soit une baisse de 8,2% liée au recul des vols vers Paris de -29,5%. Nice desservie par Hop! et easyJet affiche la plus belle progression du mois avec +59,3%. Les destinations de Bastia et Strasbourg avec Hop! et Volotea sont en forte progression (+37,4% et +31,5%). Sur ces 2 destinations les programmes de vols seront complétés cet été respectivement par de nouvelles opérations easyJet et ASL Airlines. Le long-courrier de l'hiver vers Fort-de-France avec XL Airways enregistre un bon démarrage sur les 3 premières dates de son programme.



Les vols low cost attirent toujours les voyageurs avec 180.000 passagers mensuels (+23,6%). Volotea double son trafic par rapport à janvier 2017. Ryanair progresse de 18%. A deux mois de l'ouverture de sa base à Bordeaux, easyJet enregistre une croissance de +8,5% et 108.200 voyageurs transportés.