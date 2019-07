Aéroport de Nice : trafic en hausse pour le premier semestre

Avec 6,66 millions de passagers accueillis entre le 1er janvier et le 30 juin, l’aéroport de Nice-Côte d’Azur affiche une hausse de fréquentation de 5,7 % par rapport aux 6 premiers mois de 2018. Dans le détail, le trafic domestique a concerné près de 2,5 millions de clients (+ 8,1 %) et le trafic à l’international a été utilisé par 4,1 millions de clients (+ 4,4 %). Ces derniers chiffres sont en partie le résultat une dynamique d'ouverture de lignes vers l'international. Pour rappel, une nouvelle ligne reliant la préfecture des Alpes-Maritimes à New York a été ouverte en mai par La Compagnie. En juin, EasyJet est devenue la 3ème compagnie, après British Airways et Jet2.com, à relier Manchester à Nice, augmentant le nombre de vols entre les 2 villes. À partir du 2 août, Nice sera également reliée à Pékin par Air China , et deviendra ainsi la 1ère ville française hors Paris à posséder une liaison directe avec la capitale chinoise.Un point négatif est cependant à relever dans ce bilan de premier semestre pour l’aéroport de Nice : le recul de 25,8 % du transport de fret.