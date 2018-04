Air Astana, des promos en classe Affaires

Compagnie aérienne nationale du Kazakhstan, Air Astana est présente sur les aéroports d'Almaty et d'Astana. Détenue par le gouvernement kazakh (51 %) et par BAe Systems (49 %), la compagnie est dirigée en France par Eric Didier, l’ancien patron de Qatar Airways pour la France et le Benelux.