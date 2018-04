Grève SNCF : 1 TGV sur 3, 1 TER sur 3, 1 Intercité sur 5

(au besoin, cliquer sur l'image pour en améliorer la lisibilité)

Les déclarations individuelles d’intention de faire grève des agents, déposées conformément à la loi sur le service garanti, ont permis de mettre au point les plans de transport de la journée du 13 avril. Les prévisions pour le vendredi 13 avril sont les suivantes:- trains du quotidien : 2 trains sur 5 pour Transilien, 1 train sur 3 pour TER.- trains de la longue distance : 1 train sur 3 pour TGV, 1 train sur 5 pour Intercités.Tous les clients sont invités à se connecter dès maintenant sur l’application SNCF et sur tous les outils d’informations voyageurs SNCF habituels. SNCF invite les clients dont les trains ne seraient pas confirmés ce vendredi 13 avril à reporter leur voyage et à ne pas se rendre en gare. Les billets non utilisés seront échangés ou remboursés sans frais ( tout le détail ici ).Pour les billets TGV/INTERCITES, SNCF vous recommande d’échanger votre billet sur un train circulant le même jour et ouvert à la réservation sur l’ensemble de nos canaux de vente. Sans attendre, des TGV sont déjà disponibles à la vente les jours de grève, sur le site OUI.sncf jusqu’au 14 avrilLes prévisions détaillées ci dessous :