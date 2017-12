Air Austral embarque ses nouveaux uniformes

Un vent de nouveauté souffle sur Air Austral . Ses personnels au sol et à bord portent désormais le nouvel uniforme présenté en mai dernier . Un brin rétro, sobre et tout en élégance, ces vêtements s’inscrivent dans la continuité du déploiement de la nouvelle identité visuelle d’Air Austral.Pendant deux ans, plus de 40 personnes ont participé à l’élaboration des 50 pièces composant ces nouvelles tenues des équipages et du personnel au sol. Inspirées du volcan réunionnais du Piton de la Fournaise, le gris basalte, minéral et intemporel est ainsi devenu la couleur principale tandis que les touches délicates de corail s’inspirent de la lave incandescente.Le nouvel uniforme a été imaginé par Olivier Chevalier, jeune styliste français .