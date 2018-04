Air Austral fait le Blitz dans l'Océan indien

*Tarifs aller-retour TTC « à partir de » en classe LOISIRS (économique) soumis à conditions, sous réserve de disponibilités, pour toute réservation avant le 15 mai 2018 pour des séjours compris entre 5 et 31 jours.

Pour toute réservation avant le 15 mai 2018, les voyageurs pourront profiter des îles de La Réunion et/ou de Maurice à petits prix :• Vols Paris-CDG <> Réunion actuellement disponible à partir de 638€ TTC *• Vols Marseille <> Réunion actuellement disponible à partir de 648€ TTC *• Vols Paris-CDG <> Maurice via La Réunion actuellement disponible à partir de 736€ TTC *• Vols Paris-CDG <> Tananarive via La Réunion actuellement disponible à partir de 688€ TTC *• Vols Paris-CDG <> Nosy Be via La Réunion actuellement disponible à partir de 795 TTC *Les passagers résidant dans d’autres régions françaises pourront également profiter d’une offre spéciale sur les pré et post acheminements depuis 20 villes (France + Bruxelles) via TGVAir : l’aller-retour de/vers les provinces en TGV est actuellement disponible à partir de 60€* en deuxième classe et à partir de 120€* en première classe.Départs possibles de France Métropolitaine jusqu’au 28 juin ou du 17 août au 17 octobre ou du 22 octobre au 18 décembre 2018.Les voyageurs peuvent d’ores et déjà profiter de cette bonne affaire sur le site internet de la compagnie, en contactant le service client au 0825 013 003 (15cts/min TTC) ou auprès de leur agent de voyage.