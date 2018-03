Air Caraïbes change de Président et accueille Patrick Malval

Patrick Malval est nommé Président du Directoire d’Air Caraïbes et Président d’Air Caraïbes Atlantique, succèdant ainsi à Marc Rochet qui occupait précédemment le poste depuis 6 ans et devient administrateur de la compagnie. Marc Rochet continuera à exercer ses fonctions de Président de French bee et de Hiline cargo, en phase de développement, et intègrera la filiale du groupe Dubreuil dédiée aux métiers de l’Aérien .



Patrick Malval, 50 ans, bénéficie d’une longue expérience du Transport Aérien et a construit sa carrière au sein de British Airways et du groupe IAG. Pendant 27 ans, il y a exercé différentes responsabilités d’abord commerciales puis managériales. Depuis 2007, Patrick Malval avait en charge la Direction Commerciale de British Airways pour l’Europe de l’Ouest et avait pris les rênes de la compagnie OpenSkies en 2011.