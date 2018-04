Air Caraïbes vole vers San Francisco avec French Bee

Air Caraïbes joue l'effet de "groupe" et met en place un accord de code share avec sa compagnie sœur, French Bee, pour offrir des liaisons transatlantiques vers San Francisco aux États-Unis. La nouvelle desserte de la low-cost sera opérée à partir du 11 mai 2018, avec un A350-900 neuf, configuré en bi-classes : 35 passagers en classe Premium Blue (Premium Economy) et 376 en Eco Blue (Economique), soit 411 sièges au total. Les voyageurs auront à leur disposition écrans tactiles HD, prises PC et USB, ainsi que du wifi en option.



Air Caraïbes et French bee proposent jusqu'à 3 vols par semaine au départ d'Orly Sud vers la Californie les mercredi, vendredi et dimanche. Les vols retours au départ de San Francisco partiront les jeudis, samedi et lundis.